Алистров подпишет контракт с «Ак Барсом». Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям» СКА («СЭ»)

Sports.ruиещё 1

Владимир Алистров продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Экс-нападающий СКА подпишет контракт с «Ак Барсом»
© Sports.ru

Как информирует «Спорт-Экспресс», 24-летний нападающий подпишет контракт с казанским клубом.

Напомним, во вторник СКА объявил об уходе Алистрова. Ранее главный тренер петербуржцев Игорь Ларионов заявил, что форвард «не соответствует требованиям».

В прошлом сезоне Алистров провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости