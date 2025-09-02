Американский защитник покинул «Автомобилист» по личным причинам

31-летний американский защитник Ник Эберт оказался не в состоянии продолжить карьеру за «Автомобилист» по личным причинам и его контракт не вступил в силу. Игрок обороны покинул уральскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Новый контракт нашего клуба с Эбертом, заключённый минувшим летом, в конечном итоге не был активирован. По взаимному соглашению сторон, хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента», — сказано в сообщении команды.

Ник Эберт пополнил состав «Автомобилиста» в 2022 году и провёл в команде три сезона, выиграв в 2024 году бронзу чемпионата. В общей сложности он сыграл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрал 82 (30+52) очка.