Стало известно, сколько Свечников получит от «Амура» за следующий сезон

Евгений Свечников получит 42 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Metaratings)
Евгений Свечников заработает 42 млн рублей в «Амуре» за следующий сезон.
В начале июля 28-летний нападающий подписал контракт с хабаровским клубом на год.
По информации Metaratings, Свечников получит около 42 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне 19-й номер драфта НХЛ-2015 набрал 24 (13+11) очка в 60 матчах за «Торпедо» с учетом плей-офф.
