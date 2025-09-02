Стало известно, сколько Свечников получит от «Амура» за следующий сезон

Евгений Свечников заработает 42 млн рублей в «Амуре» за следующий сезон.

В начале июля 28-летний нападающий подписал контракт с хабаровским клубом на год.

По информации Metaratings, Свечников получит около 42 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне 19-й номер драфта НХЛ-2015 набрал 24 (13+11) очка в 60 матчах за «Торпедо» с учетом плей-офф.