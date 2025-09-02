Экс-тренер сборной рассказал, с какими проблемами сталкивается хоккей в Европе

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин в интервью «Матч ТВ» заявил, что развитие хоккея в Европе затрудняется тем, что это материально затратный вид спорта с большой конкуренцией за ресурсы.

© КХЛ

Захаркину 67 лет, с 2004 по 2015 годы он работал под руководством Вячеслава Быкова (за исключением сборной Польши). В качестве старшего тренера помог СКА завоевать Кубок Гагарина. В 2021–2023 годах Захаркин работал в немецком «Крефельде». Летом он занял пост советника генерального директора СКА.

— Как в Европе развивается хоккей? Мы их не очень глубоко теперь видим.

— Я думаю, что хоккей все равно имеет проблемы. Потому что это материально затратный вид спорта, идет большая конкуренция за ресурсы. Я знаю, например, что хоккей лучше развивается в Швейцарии. Туда приглашаются лучшие игроки из Северной Америки и Европы — правда, они уже на закате своей карьеры. При этом в Швейцарии много занимаются детским хоккеем.

Пытаются развивать хоккей немцы, но это не особенно получается…

— Разве у них не было всплеска после Олимпиады‑2018, где сборная Германии сенсационно завоевала серебро?

— Нет, всплеска не случилось. Я думаю, для них это была разовая акция. Потом на чемпионате мира они удачно сыграли, когда завоевали серебро в 2023 году, но там не было наших ребят. В целом это такие разовые всплески. В Мангейме есть одна хорошая академия. В последний год я там не был, но знаю, что Мюнхен собирался сделать такую школу.

Многие команды сотрудничают с австрийской академией в Зальцбурге — туда ребят отправляют. При этом хоккей в Австрии тоже на низком уровне. Я знаю, что Дания одно время очень серьезно занималась хоккеем, особенно на молодежном уровне. Там был очень серьезный всплеск. Но сейчас смотрю — это тоже угасает. Хоккей на спаде и в Норвегии, — сказал Захаркин «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Быкова и Захаркина дважды выиграла чемпионат мира (2008 и 2009) и один раз стала серебряным призером турнира (2011), дошла до четвертьфинала Олимпиады‑2010.