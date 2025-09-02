Капитан «Нефтехимика» рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачев рассказал о ходе восстановления от травмы плеча, полученной по ходу минувшего розыгрыша Континентальной хоккейной лиги.

© ХК "Нефтехимик"

«Для нападающих это типичная травма. Угол при вбрасывании оказался неудачным, плечо вылетело на вытянутой руке. Сейчас восстановился, делаю упор на руки, качаю», - приводит слова Дергачев «».

Начиная с сезона 2013-2014 годов, Дергачев выступал за молодёжную команду «СКА-1946», с которой в 2015 году стал серебряным призёром МХЛ.

Впервые на льду в КХЛ в составе основной команды СКА форвард появился в сезоне 2015–2016 в матче против нижегородского «Торпедо».

Помимо этого, Александр выступал за подмосковный «Витязь» и омский «Авангард».

В июле 2023 года Дергачёв подписал контракт с «Нефтехимиком». Окончательно восстановившись от полученной травмы, отечественный форвард должен стать капитаном команды в предстоящем сезоне КХЛ.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».