Капитан «Нефтехимика» рассказал о восстановлении после травмы

Капитан «Нефтехимика» Дергачев рассказал о восстановлении после травмы плеча
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачев рассказал о ходе восстановления от травмы плеча, полученной по ходу минувшего розыгрыша Континентальной хоккейной лиги.
«Для нападающих это типичная травма. Угол при вбрасывании оказался неудачным, плечо вылетело на вытянутой руке. Сейчас восстановился, делаю упор на руки, качаю», - приводит слова Дергачев «».
Начиная с сезона 2013-2014 годов, Дергачев выступал за молодёжную команду «СКА-1946», с которой в 2015 году стал серебряным призёром МХЛ.
Впервые на льду в КХЛ в составе основной команды СКА форвард появился в сезоне 2015–2016 в матче против нижегородского «Торпедо».
Помимо этого, Александр выступал за подмосковный «Витязь» и омский «Авангард».
В июле 2023 года Дергачёв подписал контракт с «Нефтехимиком». Окончательно восстановившись от полученной травмы, отечественный форвард должен стать капитаном команды в предстоящем сезоне КХЛ.
18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».