Нападающий Денисенко высказался о переходе в «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал о своём переходе в стан казанского клуба.

– Доволен переходом, рад быть здесь, в Казани.

– Затянулась история с вашим подписанием. Переживали ли сами? Плюс вы так много пропустили...

– Не переживал. Опыт подготовки есть, – приводит слова Денисенко «БИЗНЕС Online».

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».