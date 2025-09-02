Валиуллин: у «Ак Барса» топ-6 сильнее, чем у тех клубов, которые усиливались

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил подбор игроков в казанском клубе, сравнив их с другими командами КХЛ.

«Ещё по ходу прошлого сезона мы продлили нескольких ребят, Митчелла Миллера, Дмитрия Кателевского, Константина Лучевникова, Илью Сафонова, Артёма Галимова. Уехал Амир Мифтахов, это было его желание, ничего не могли поделать с этим.

Если мы говорим про другие клубы, то у нас топ-6 на мой взгляд сильнее, чем у тех, кто усиливается. Мы работали точечно. Не всё получилось, но мы довольны трансферами», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Марат Валиуллин рассказал, к каким игрокам был интерес у казанского клуба в межсезонье.