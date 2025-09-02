В «Ак Барсе» прокомментировали сложные переговоры по Денисенко

«Ак Барс» рассматривал трехсторонние обмены с участием «Локомотива», чтобы получить права на нападающего Григория Денисенко, а позднее обсуждал условия будущего контракта, поэтому трансфер занял около двух месяцев, заявил генеральный менеджер казанской команды Марат Валиуллин.

Во вторник стало известно о том, что Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом» сроком на один сезон. В конце августа казанцы получили права на форварда.

— Эпопея с трансфером Денисенко шла почти два месяца, почему так всё затянулось?

— Да, действительно, как кажется — затянулось. В первую очередь сложно было с «Локомотивом», им благодарность, что они выдержали определенный диалог с нами. Потому что их пожелания и наши возможности чуть‑чуть расходились. Мы предлагали разные варианты обмена, в том числе трехсторонние, наверное, поэтому сделка и затянулась на месяц‑полтора. После обмена прав шла торговля с представителем игрока, буквально вчера вечером ее завершили.

— Денисенко не станет вторым Свечниковым?

— Григория мы давно смотрели, думаю, через работу он выйдет на очень хороший уровень, — передает слова Валиуллина корреспондент «Матч ТВ».

