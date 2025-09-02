Стали известны доходы арбитров в КХЛ

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главные арбитры и лайнсмены получили повышение зарплат примерно на 10 процентов. Данные приводит «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

По контрактам главные арбитры будут зарабатывать от 1,8 до 4 миллионов рублей за чемпионат, а лайнсмены несколько меньше, от 1,5 до 2,3 миллиона. Также выросла премия за качество работы судей. Так, арбитры смогут дополнительно получать 40 тысяч за матч, а линейные — 20.

Отмечается, что на матчах плей-офф выплачиваются дополнительные премии, из которых гарантированная часть составляет 70 процентов, а остальной процент зависит от работы судей. Так, в матче Кубка Гагарина премия для главного арбитра составит 127 тысяч рублей.

Ранее российская биатлонистка Виктория Метеля посетовала на то, что их зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов и хоккеистов. Она назвала это грустным и обидным.