«Не свистите, это очень давит на игроков». Козлов обратился к болельщикам «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов обратился к болельщикам уфимского клуба и попросил их не свистеть с трибун, если у команды что-то не получается.

– Что вы хотите сказать болельщикам?

– Во-первых, сдаваться никто не будет. Во-вторых, все парни с характером. В моей жизни тоже было так: в «Динамо» я пришёл 17-летним, а Пётр Ильич Воробьев поверил в меня и еще в пятнадцать таких же. И мы хорошо выступили. Поэтому хочу попросить болельщиков: не свистите, если мы с первого раза не зайдём в зону в большинстве. Дайте второй или третий шанс. А когда что-то не идёт – именно тогда особенно нужна поддержка! В Уфе свист очень давит на игроков. Поддерживайте нас и гоните вперёд. Равнодушных в «Салавате Юлаеве» точно нет! – цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.