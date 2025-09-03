Зарипов высказался о тренерах-легионерах в КХЛ

Зарипов о тренерах-легионерах в КХЛ: «Почему нет? Нам не хватает квалифицированных специалистов. Мы не можем рядом с Никитиным посадить 10 человек, чтобы они учились»
Данис Зарипов поддерживает приглашение иностранных тренеров в КХЛ.
В сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).
– Не обидно, что Гру приехал из АХЛ и сразу дошел до финала?
– Нашей лиге не хватает квалифицированных тренеров. Вспомним Боба Хартли, который настроил всю систему так, что вся параллель клуба начала бороться за высокие места. Поэтому если есть возможность пригласить иностранца, то почему нет? Считаю, что обмен опытом всегда должен быть.
– Велика ли разница между нашими тренерами и иностранцами?
– У них немного другой подход. У нас мало тренеров, у которых полное доверие к игрокам.
– Вы намекаете, что нужно почаще смотреть в сторону иностранцев?
– Ими не нужно перегружать лигу, наши специалисты тоже должны расти. Но дело в том, что мы не можем рядом с Никитиным посадить десять человек, чтобы они учились.
