ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Максимом Федотовым. Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, 29 августа 2025 года «Сочи» расторг контракт с 23-летним Максимом Федотовым. Максим является уроженцем Саратова и воспитанником «Торпедо». Также в КХЛ он выступал за СКА. В сезоне-2024/2025 на счету Федотова 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 7 (2+5) набранных очков при отрицательном показателе полезности «-17».

Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач.