Леонид Вайсфельд высказался о критериях при подборе игроков в НХЛ.

– Для тебя как для скаута, какие самые важные критерии по игроку, который, допустим, сегодня может зайти в «Питтсбург»? Не молодого парня. Вася Подколзин, про которого у нас с детства считали, что это Макдэвид. Он занял позицию игрока, который выполняет черновую работу за Драйзайтля, там, за Макдэвида и так далее. Сегодня какие критерии? Вот ты смотришь и Кайлу [Дубасу] звонишь – как [тебе] этот парень, который может помочь, допустим, в сочетании с Кросби, с Малкиным в «Питтсбурге». Человек, который может зайти и удивить своей игрой как Королюк.

– Ну, знаешь, я немножко так с другого ракурса посмотрел бы. Тут дело не в «Питтсбурге». Тут дело в лиге, в принципе. Потому что, понимаешь, вот если есть игрок, который представляет ценность для лиги, там, то это уже актив. Заиграет в «Питтсбурге» – хорошо.

Не заиграет в «Питтсбурге» – это актив, они могут его поменять, там, что-то такое сделать. Но, скажем так, для меня, это, конечно, все говорят, кто-то говорит, самое главное катание, там, кто-то говорит, самые главные, там, мозги, там, кто-то, ну, не знаю.

Я придерживаюсь такой точки – для меня важно, чтобы было какое-то доминирующее качество, неважно какое. Там катание, мозги, там неважно какое. И дальше я уже смотрю: окей, у него есть это доминирующее качество, достаточно ли будет остальных навыков, чтобы вот это доминирующее качество проявить там?

И вот я рассуждаю таким образом. Но опять же, вот это, знаешь, постановка вопроса относительно «Питтсбурга», я не знаю, какие у них там соображения. Понимаешь, я просто… Ну, вот смотри, например, вот я смотрю со стороны, вот что я вижу. Например, приехал там Мурашов, вратарь. И он аж какой-то рекорд установил, что-то 11 побед подряд в АХЛ. Рекорд клуба, никто там. И, как я понимаю, очень хорошо себя проявил, и все довольны.

Но в то же время они сейчас обменяли и взяли Шилова из «Ванкувера». Я не говорю, что это они там неправильно что-то сделали. Ни в коем случае.

– Это латыш, да?

– Да, латыш. Да, вот он в 2023 году был MVP чемпионата мира, когда они бронзовую медаль взяли. Ну, он мне нравится. Хороший вратарь. Невысокого роста, но хороший вратарь.

Но, глядя со стороны, вот со стороны, я же не знаю, что там происходит, понимаешь? Я так думаю, интересно. Вроде Мурашов там уже на подходе, а они берут Шилова там. Ты знаешь, как вот, когда вот какие-то решения…

Вот люди со стороны смотрят на селекционную работу того или иного клуба, да? И когда они смотрят со стороны, там кажется, что чего они делают-то? Они что, дураки, что ли? Но они не понимают, что могут быть обстоятельства, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд в разговоре с Игорем Ларионовым.