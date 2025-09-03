Зарипов высказался о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат

Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»
Данис Зарипов высказался о негативе в адрес хоккеистов из-за высоких зарплат.
– Раньше был негатив к игрокам из-за высоких зарплат. Сейчас такое наблюдаете?
– Не знаю, что сейчас происходит внутри, уже два года не нахожусь там. Если говорить со стороны, то все осталось.
Раз за разом слышу: «Какие деньги они получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана.
