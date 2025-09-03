Игрок «Калгари» высказался о потолке зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч

Назем Кадри рад введению потолка зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч.

Ранее сообщалось, что потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться не для всего состава, а для заявки на каждый конкретный матч в Кубке Стэнли.

Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков договорились ввести ограничение по зарплатам в плей-офф уже с сезона-2025/26.

Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.