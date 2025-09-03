Игрок «Калгари» высказался о потолке зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч

Кадри о потолке зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч: «Теперь клубам будет сложнее воспользоваться лазейками»
Назем Кадри рад введению потолка зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч.
Ранее сообщалось, что потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться не для всего состава, а для заявки на каждый конкретный матч в Кубке Стэнли.
Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков договорились ввести ограничение по зарплатам в плей-офф уже с сезона-2025/26.
Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.
«Никто не хочет, чтобы игроки получали травмы, но факт в том, что [клубы] могли использовать это в своих интересах. С новым соглашением правила ужесточили, и теперь воспользоваться лазейками будет намного сложнее», – сказал форвард «Калгари» Назем Кадри.
