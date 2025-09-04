Нападающий Григоренко рассказал о расторжении контракта со СКА

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о расставании со СКА. Форвард покинул петербургский клуб в межсезонье по обоюдному согласию. По четырёхлетнему контракту со СКА Григоренко отыграл лишь один сезон.

