Бурдасов, Кузнецов, Андронов, Кудрявцев, Принс, Смит и другие.

Уже завтра, 5 сентября, начнётся новый сезон КХЛ: предсезонные матчи закончились, комплектование составов – тоже. Это межсезонье в каком-то роде повторило предыдущее – так же, как и год назад, многие игроки с именем остались без работы. Повлияло, конечно, на это и банкротство «Витязя» — в лиге стало на 20 с лишним меньше рабочих мест.

Представляем топ-15 свободных агентов КХЛ.

Год назад, когда «Трактор» принял решение пойти с Бурдасовым разными путями, сомнений, что форвард найдёт работу, не было. Антон подписался с «Барысом», однако сезон не заладился как у команды, так и у него. Казалось бы, просадка в плане результативности вышла по причине игрового стиля Мамбеталиева, но заинтересованных в Бурдасове летом особо не нашлось. Хоть агент Шуми Бабаев и сообщал об обратном.

Ещё один человек, который стал жертвой казахстанских обстоятельств. Никита, как и Бурдасов, был одним из светлых пятен астанинской команды, однако даже этого не хватило на новый контракт.

Человек, ещё в позапрошлом сезоне выбивавший 33 очка, играя за «Нефтехимик» и немного за «Сибирь», оказался в нерадужной ситуации – попасть в топ-9 команды КХЛ будет сложно, а таскать рояль Никите не позволяет функционал.

Виктор пришёл в «Барыс» прошлым летом, однако полученные травмы не позволили защитнику сыграть хотя бы половину матчей в регулярном чемпионате.

Антипин месяц назад говорил, что ведёт переговоры с клубами, но никакой конкретики нет. Получить работу по ходу сезона будет в разы сложнее.

Шейн Принс

От Принса посреди прошлого сезона избавился «Спартак», однако и в «Адмирале» Тамбиева места натурализованному белорусу не нашлось.

Отсутствие статуса легионера, опыт игры в КХЛ, а также исполнительское мастерство форварда должны сработать на Шейна – команды из нижней части турнирной таблицы при возникновении проблем в атаке могут заинтересоваться Принсом.

Как быстро всё может меняться – то в тебе заинтересованы Роман Ротенберг и СКА, то прямо перед началом сезона ты остаёшься без работы.

Есть большие сомнения, что Смит долго просидит без неё – в некоторых командах вратарские бригады не внушают оптимизма, а при первом аврале клубы могут обратиться к кандидатуре Джереми.

В прошлом году Роман Ротенберг был лично заинтересован в переходе Сергея Андронова в СКА. Но после тектонических изменений в руководстве петербургской команды Сергей оказался не нужен. Как, впрочем, и «Салавату Юлаеву» после обмена.

Андронов может понадобиться какой-либо команде не столько по причине своего функционала, сколько для передачи огромного опыта молодым коллегам.

Прошлый сезон Богдан начинал в «Нефтехимике», однако уже в ноябре оказался в списке отказов. Тем удивительнее, что после этого контракт с ним подписал «Локомотив», приехавший в итоге к Кубку Гагарина.

Никитин брал Киселевича про запас, и в плей-офф Богдан так и не вышел. Неизвестно, есть ли заинтересованные в защитнике, но, кажется, былые травмы отвернули потенциальных покупателей.

Уже в мае стало известно, что «Спартак» не будет продлевать соглашение с Галимовым. Однако причиной расставания стала не плохая игра нападающего, а переизбыток игроков в системе – роль Анселя объективно может исполнять игрок моложе и дешевле.

34-летний нападающий в последнем сезоне набрал 26 очков в регулярке, здорово выглядел по движению и пока что точно не едет с ярмарки. Скорее всего, работу по ходу сезона Ансель найдёт.

Что бы ни говорил агент Кузнецова Шуми Бабаев, ясно одно – если Евгений и найдёт работу, то в КХЛ, страницу с энхаэловской карьерой можно навсегда закрыть. Хотя по уровню таланта и мастерства уроженец Челябинска всё ещё должен быть там.

По слухам, некоторые топ-команды КХЛ оказались от Евгения по причине его поведения вне льда. Но при этом при разумном ценнике Кузнецова оторвут с руками, зная даже о потенциальных неприятностях за пределами арены.

Вот уж кому не позавидуешь. Переходишь летом в новую команду на хороший контракт, а после смены руководства оказываешься на бирже труда. Так ещё и с серьёзным повреждением.

Гендиректор «Динамо» Сушко, конечно, сказал, что бело-голубые своих не бросают, но сначала москвичам нужно решить проблемы с потолком, а потом уже задумываться о возвращении Кудрявцева.

Обмен Шарова в «Куньлунь» прошлой зимой поднял всех на уши – мол, зачем «Трактор» отдаёт важного игрока системы. А через полгода Александр и вовсе остался без работы.

Летом Шаров перешёл в «Адмирал», однако уже до начала сезона контракт с ним был расторгнут. Сообщается об интересе к форварду «Ак Барса», но там тоже нужно решить проблемы с потолком.

Около года назад Карпов поднимал над головой Кубок Гагарина, будучи капитаном «Металлурга», а сейчас оказался не нужен не купающейся в роскоши «Сибири». Причём шансов на продолжение сотрудничества было мало – сезон Максим провалил.

Карпов серьёзно просел физически – форвард не способен поддерживать современные скорости. Пока не особо понятно, кому может понадобиться Максим. Но, может, «зачётка» сыграет на обладателя Кубка Гагарина.

Габаритный защитник всю карьеру провёл в Новосибирске, получая максимум игрового времени, а также неплохую по меркам его функционала зарплату. Этим летом «Сибирь» расторгла контракт со своим воспитанником в одностороннем порядке.

Как дальше сложится карьера 26-летнего защитника – непонятно. Сейчас у него на руках нет предложений, а от понижения зарплаты в Новосибирске он отказался. Возможно, придётся подождать освободившееся место в клубе поскромнее.

Последние два сезона у Дмитрия выдались сложными – сначала Кагарлицкого настигли сложности в Казани, а затем и в Нижнем Новгороде. При этом статистика в прошлом году у форварда вполне хорошая – 36 очков в 62 матчах.

Будет очень странно, если Кагарлицкий до конца сезона не найдёт работу. Конечно, это будет не топ-клуб, но играть в топ-6 команды поскромнее он до сих пор способен.

Тайлер Граовац

Канадец провёл уже четыре сезона в КХЛ и в последнем побил личный рекорд результативности, набрав 36 очков в 67 матчах. Конечно, не самый фантастический показатель, однако и сам Граовац не прирождённый бомбардир, это надо понимать.

Агент игрока Алёша Пилко совсем недавно сказал, что Тайлера можно ждать в КХЛ. Оснований не верить Пилко нет – кто-то точно проявит интерес к Граовацу.

