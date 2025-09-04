Легков объяснил, почему Овечкин может играть в НХЛ даже в 45 лет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обладает огромным физическим ресурсом и вполне способен выступать на высшем уровне еще несколько лет, рассказал в интервью «Матч ТВ» олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Овечкин прилетел в Россию в конце мая, затем он провел месяц в Турции, где в том числе тренировался под руководством Легкова.

— Какой ресурс вы видите у Овечкина? Сколько он еще может выступать в НХЛ?

— Это надо спросить у Саши, сколько он сам хочет выступать. Но смотрю на Овечкина со стороны — и считаю, что он может играть в НХЛ из года в год. Ресурс у него огромный, и это видно по состоянию его организма, по игре и по тому, как он проводит время в спорте.

Вообще всё зависит от головы. Нет ограничений, когда тебе исполнилось 40 или 42 года. Да, мы становимся всё взрослее. Но возраст — это только цифра в паспорте. Всегда можно совершенствоваться, быть лучше и через тренировки показывать высокий результат. Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. У него для этого всё есть. Желаю ему удачи. Пусть играет дальше, радуя страну и весь мир, — сказал Легков «Матч ТВ».

Овечкину 39 лет, контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. В прошедшем чемпионате форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, на счету Овечкина 897 шайб. С учетом плей‑офф в активе россиянина 974 гола, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016). Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.