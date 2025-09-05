«Авангард» хотел выменять нападающего у «Динамо»

«Авангард» хотел выменять Джордана Уила у «Динамо», но получил отказ.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Пока в «Авангарде» ждут разрешения ситуации с Майклом Маклаудом, менеджмент омского клуба работает по альтернативным вариантам на позицию центрального нападающего. Одним из кандидатов являлся форвард московского «Динамо» Джордан Уил, за которого была предложена очень солидная денежная компенсация. Но бело-голубые ответили отказом – найти в кратчайшие сроки на рынке замену игроку такого уровня нереально», – написал Зислис.

В сезоне-2024/25 нападающий «Динамо» Джордан Уил провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (15+36) балл. В плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 17 играх.