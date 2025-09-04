Выяснилось, рассматривает ли «Авангард» вариант с подписанием Кузнецова

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что в клубе не рассматривают вариант подписания контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.

33‑летний Кузнецов в прошлом сезоне выступал за СКА, набрав 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и добавив к ним 3 (1+2) очка в шести играх плей‑офф. После этого СКА расторг четырехлетний контракт с Кузнецовым, который сейчас является неограниченно свободным агентом.

— Вы рассматриваете подписание контракта с Евгением Кузнецовым, если вам надо усиливать центральную ось?

— Очень хороший вопрос. Нет, на данный момент мы этот вариант не рассматриваем. Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ, — приводит слова Сопина корреспондент «Матч ТВ».

