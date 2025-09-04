Новичок СКА рассказал, что его удивило в Петербурге

Новичок СКА американец Рокко Гримальди рассказал, что удивило его в Санкт-Петербурге.

«Честно говоря, меня удивило, сколько людей было на улицах. Мы приехали вечером, в девять-десять часов, было уже совсем темно. А вокруг гуляли тысячи людей. В Америке ночь – это обычно риск и повод побыстрее вернуться домой», – цитирует Гримальди «ВсеПроСпорт».

До перехода в СКА нападающий выступал за «Кливленд Монстерз» из АХЛ (17 шайб и 41 результативная передача в 66 встречах). В НХЛ провел восемь сезонов, преимущественно за «Нэшвилл Предаторз». Рост американца – 168 см, что делало его одним из самых невысоки игроков лиги.

В текущем сезоне СКА будет возглавлять Игорь Ларионов, ранее работавший с нижегородским «Торпедо». Занимавшего пост главного тренера петербуржцев Романа Ротенберга уволили после вылета в первом раунде Кубка Гагарина.