В «Барысе» ответили, почему не забрали Голдобина из списка отказов

Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков ответил на вопрос, почему команда не забрала Николая Голдобина из списка отказов. Напомним, форвард пополнил состав СКА.

«Вы знаете, по регламенту КХЛ, когда игрок выставляется на драфт отказов, то право первого голоса, приоритетное право выбора игрока, получает та команда, которая заняла последнее место в чемпионате. Если бы никто не договорился с игроком, с его агентом, то мы бы рассмотрели этот вопрос. Но, видите, не всё получается так, как мы хотим. Мы желаем ему удачи и хорошей игры», — приводит слова Мусайбекова пресс-служба «Барыса».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.