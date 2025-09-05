Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в преддверии сезона-2025/2026 на своем сайте опубликовала топ-10 лучших вратарей по версии лиги.

В список вошли четверо россиян, из них трое находятся в топ-5. На втором месте расположился голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, третью строчку занял Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), четвертую — Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»).

В топ-10 находится еще один российский вратарь. Это Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», который занимает шестое место.

Первое место в рейтинге занимает американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Он в течение двух последних сезонов награждался «Везина Трофи» — призом лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».