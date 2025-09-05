Тренер «Локомотива» прокомментировал драку Ливо с игроком «Челмета»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал драку Джоша Ливо с игроком «Челмета».

Инцидент произошел в контрольном матче «Трактора» против своего фарм-клуба из Olimpbet ВХЛ.

Ливо толкнул одного из соперников после свистка, в результате чего завязалась потасовка с защитником «Челмета» Алексеем Савельевым.

– В интернете многих шокировал дебют в «Тракторе» Ливо – в первом же контрольном матче с ним подрался игрок дочерней команды. Как оцените этот эпизод?

– Я видел некоторые отклики, чуть ли не драматические. На мой взгляд, ничего удивительного не произошло.

В предсезонных матчах многие молодые цепляются за места в составах, кто-то считает, что бросить вызов опытному игроку, легионеру – шаг в правильном направлении. При этом не все ветераны ценят такой молодежный прессинг – вот и возникают эксцессы.

Когда я только начинал свою карьеру защитника, в «Динамо» такие события происходили регулярно – во время матчей с «Динамо»-2.

Где-то тренеры на такие моменты закрывали глаза, а может, даже поощряли. Тот же Петр Ильич Воробьев, – сказал тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.