Вратарь «Трактора» высказался о старте сезона КХЛ

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников поделился ожиданиями от старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 5 сентября, челябинский клуб сыграет за Кубок Открытия с «Локомотивом» в Ярославле.

© Чемпионат.com

– Сегодня первый матч сезона. Прошёл тяжёлый тренировочный лагерь. Как ощущения?

– Мы в лёгком предвкушении. Все соскучились по этому делу. Думаю, придёт полный стадион. Хотелось бы начать дома, но что имеем. Мы максимально готовы и ждём матча.

– «Трактор» во второй раз сыграет за Кубок Открытия. Имеет ли этот трофей какой-то вес или это просто первый матч сезона.

– Конечно, в любом случае приятно что-то выиграть, но для нас это просто первый матч сезона, в котором нужно одержать победу и хорошо начать чемпионат.

– Какие цели лично для себя ты ставишь на этот сезон?

– Хочу сделать большой шаг вперёд в своей игре, стать первым номером команды и радовать всех своей игрой. Прошлый сезон был волнообразным — то играл, то не играл. Время на площадке важно для вратаря в любом случае. Когда ты месяц сидишь на скамейке, входить затем в игру очень тяжело – игрового тонуса нет. Конечно же, хочется играть больше и чаще в сравнении с прошлыми сезонами. Уверен, что сделаю этот шаг вперёд, — цитирует Мыльникова «Советский спорт».