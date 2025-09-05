Хоккеист Радулов предположил, кто выиграет РПЛ

Александр Радулов хочет, чтобы «Локомотив» выиграл чемпионат России по футболу.

– Спрошу у вас как у большого фаната футбола – кто выиграет чемпионат России?

– Не знаю. Хочется, чтобы московский «Локомотив». Железнодорожники идут высоко в таблице РПЛ, лишь на одно очко отстают от первого места.

Мне симпатична работа этого клуба. Там хорошо играют воспитанники, например, Алексей Батраков. Многих ребят можно перечислить. Они молодые. Дай бог, чтобы у них все получилось. Но, как всегда, победит сильнейший, – сказал хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов.