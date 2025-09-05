«Торпедо» отправило 19-летнего нападающего в ВХЛ

«Торпедо» отправило 19-летнего нападающего Никиту Артамонова в ВХЛ. На официальном сайте КХЛ указано, что форвард находится в фарм-клубе нижегородцев – «Торпедо-Горький».

Никита Артамонов в прошлом сезоне провёл 67 матчей в КХЛ (с учётом плей-офф), в которых набрал 39 (22+17) очков. Также на его счету один гол и шесть результативных передач в 18 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ. Отметим, что Артамонов продлил контракт с «Торпедо» 7 июля 2025 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

Напомним, ранее хоккейное агентство Winners сообщило, что нападающий Никита Тертышный покинет «Торпедо». Для хоккеиста в данный момент идёт поиск нового клуба.