«Шанхайские Драконы» представили форму на новый сезон КХЛ

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» представила форму на новый сезон КХЛ.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба VK.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.

Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Ранее игроки «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября». Команда выложила ролик, в котором легионеры напевают песню Михаила Шуфутинского.