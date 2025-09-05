Ожиганов будет капитаном «Динамо» в сезоне-2025/26, Пакетт, Слепышев и Ильенко – ассистентами
Московское «Динамо» назвало капитана и ассистентов на сезон-2025/26.
Капитаном клуба будет защитник Игорь Ожиганов.
Ассистентами стали форварды Седрик Пакетт, Антон Слепышев и Артем Ильенко.
«Жига — капитан, Слеп, Седи, Ильеныч — ассистенты. Залетаем в новый сезон», – говорится в сообщении клуба.
Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 6 сентября против ЦСКА.
