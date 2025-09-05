«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия КХЛ

Сегодня, 5 сентября, в Ярославле завершился матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали хозяева.

В первом периоде команды не смогли открыть счёт. На последней минуте второго периода нападающий «железнодорожников» Егор Сурин забросил первую шайбу. На 13-й минуте третьего периода форвард гостей Пьеррик Дюбе сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.