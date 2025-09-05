Александр Радулов выиграл Кубок Открытия в шестой раз

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал обладателем Кубка Открытия в шестой раз в карьере. В первом матче сезона-2025/2026 ярославский клуб победил челябинский «Трактор» в серии буллитов со счётом 2:1.

В прошлом году форвард выиграл трофей с «Локомотивом». До перехода в ярославскую команду Александр дважды выигрывал трофей с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2008-м и 2011 годах), по разу с московским ЦСКА (2015) и казанским «Ак Барсом» (2023).

По итогам плей-офф сезона-2024/2025 Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.