Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден

Экс-вратарь сборной Канады по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль» Кен Драйден умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Драйден скончался из-за рака.

Как отметил владелец «Монреаля» Джефф Молсон, хоккеист был выдающимся человеком и спортсменом, «одной из настоящих легенд, которые помогли сделать клуб таким, каким он является сегодня». Менеджер выразил соболезнования близким умершего и всем, кто знал его лично.

Кен Драйден играл за «Монреаль» в 1970-1979 годы. Хоккеист завоевал шесть Кубков Стэнли (в 1971, 1973, 1976-1979 годах), пять раз признавался лучшим вратарем сезона в НХЛ, а также становился лучшим игроком финальной серии плей-офф и лучшим новичком сезона в лиге. В 1979-м Драйден завершил карьеру, в 1983-м спортсмена включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Позднее бывший хоккеист был президентом клуба «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее в возрасте 93 лет умер экс-игрок НХЛ канадец Марсель Бонин.