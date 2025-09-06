«Металлург» в серии буллитов победил «Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ

Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

На 20-й минуте защитник Алексей Маклюков забил первый гол в матче и вывел «Металлург» вперёд. На 22-й минуте нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте форвард Михаил Фисенко отыграл одну шайбу казанцев. На 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счёт. На 45-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте форвард Алексей Пустозёров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.