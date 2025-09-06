ЦСКА обыграл "Динамо" в первом московском дерби сезона в КХЛ

Хоккеисты ЦСКА со счетом 6:2 обыграли другой московский клуб - "Динамо", а "Металлург" одержал 750-ю победу в КХЛ.

В субботу в Москве прошло первое дерби стартовавшего сезона КХЛ. ЦСКА принимало "Динамо". Эта игра стала первой для нового наставника армейцев Игоря Никитина после его возвращения в клуб из ярославского "Локомотива".

Уже в стартовой двадцатиминутке хозяева трижды поразили ворота соперника. Отличились Павел Карнаухов, Кирилл Долженков и Денис Гурьянов. Динамовцы ответили на это точным броском Никиты Гусева.

Во втором периоде Даниэль Спронг увеличил преимущество армейцев. А в третьем Кирилл Адамчук смог сократить отставание до двух шайб, но в концовке Иван Дроздов и Виталий Абрамов установили окончательный результат - 6:2.

Магнитогорский "Металлург" в другом матче в серии буллитов переиграл казанский "Ак Барс" - 4:3. Эта победа стала для "Магнитки" 750-й в КХЛ.