Хоккеист «Торпедо» рассказал о матче против «Салавата Юлаева»

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов после матча против «Салавата Юлаева» заявил «Матч ТВ», что соперники в этой встрече дали волю эмоциям.

© ХК «Торпедо»

Нижегородцы в субботу в первой игре Фонбет Чемпионата КХЛ дома обыграли уфимцев со счетом 4:3. Для Соколова это был дебют в КХЛ. С 2017 года он выступал за американские и канадские клубы.

— С чем связано обилие борьбы и стычек в игре?

— Просто много энергии. Обе команды готовились к этому матчу. Команды выплескивали эмоции.

— Для вас это первая официальная игра в России за долгое время. Если считать предсезонку, насколько уже адаптировались к игре в России?

— Более‑менее. Сегодня нашей тройке удалось забросить шайбу. Будем готовиться ко всем, — сказал Соколов «Матч ТВ».

