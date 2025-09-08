Американский хоккеист клуба КХЛ сравнил еду в России и на родине

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби сравнил еду в России и на родине. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По словам игрока, в России еда вкуснее, чем на родине.

«Я считаю, что качество еды здесь невероятное. Рестораны в Москве поразили меня. Моя семья приезжала сюда, и они любят здешнюю еду. В Санкт-Петербурге тоже было замечательно», — заявил хоккеист.

Сомерби перешел в «Шанхай Дрэгонс», который ранее носил название «Куньлунь Ред Стар», в 2022 году. В тот момент команда базировалась в подмосковных Мытищах, а с этого сезона переехала в Санкт-Петербург.

Ранее канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой назвал любимые и нелюбимые блюда в России. Со знаком «плюс» он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком «минус» — холодец.