«Амур» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Сибирью» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Голы забили Сергей Дубакин и Олег Ли. В следующем матче «Амур» сыграет в гостях с «Барысом» 9 сентября, «Сибирь» проведет домашний матч с «Адмиралом» 12 сентября. Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Дубакин, 27:43 (бол.). Ли, 55:50.