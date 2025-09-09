Ротенберг высказался о продолжении тренерской карьеры после ухода из СКА

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что имел варианты продолжения тренерской карьеры в клубе после ухода из СКА.

— Не поверю, что не было предложений от клубов КХЛ после СКА.

— Конечно, всегда есть варианты, но я считаю, что моя задача — сконцентрироваться на работе в команде «Россия 25». Когда ты работаешь в клубе и сборной, вся жизнь уходит только на хоккей. У тебя нет выходных. Я благодарен судьбе, что у меня есть возможность тренировать детей, потому что это даёт мне возможность спокойно смотреть все матчи, наблюдать за всеми игроками, смотреть за кандидатами в сборную, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».