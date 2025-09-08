Ротенберг высказался о возможном возвращении Овечкина в Россию

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сам решит, когда он покинет НХЛ, а на родине ему всегда рады.

© Матч ТВ

Овечкину 39 лет, контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, на счету Овечкина 897 шайб. С учетом плей‑офф в активе россиянина 974 гола, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

Карьеру Овечкин начинал в московском «Динамо».

— Скажите мне как один из руководителей московского «Динамо» — ваш клуб готовится к тому, что Овечкин вернется из «Вашингтона» доигрывать карьеру за «бело‑голубых»? Нужны сильные партнеры, маркетинг.

— Давайте не будем опережать события. Мы всегда рады и всегда ждем Сашу домой. Но будет неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры. Только сам Овечкин может сказать, когда он покинет НХЛ. Он находится в отличной форме и может еще порадовать болельщиков на льду. Это сам Саша решит, когда он захочет вернуться. А мы всегда ждем, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

«Динамо» в начале июля объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров «бело‑голубых». Он занимается в клубе развитием детско‑юношеского и молодежного хоккея.