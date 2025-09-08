Вратарь «Ак Барса» рассказал об отъезде из Северной Америки

Михаил Бердин принимал решение об отъезде из Канады с помощью ручки и ватмана.

© Sports.ru

В это межсезонье 27-летний голкипер перешел из «Авангарда» в «Ак Барс». Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.

– В Канаде у меня год висел на стене ватман, и вечерами после тренировок я начал вписывать туда все плюсы от жизни в Канаде и России.

Что думаете? В графе «Канада», кроме хоккея и денег, плюсов не было. Уровень хоккея выше и денег больше – все. Зато от жизни в России я выписал больше 50 плюсов.

– Но ты с детства играешь в хоккей, отдаешь ему всю свою жизнь и все силы. А Канада – это Мекка хоккея. Разве не ради этого все?

– Хоккей супер. Но кайф от популярности быстро проходит. Тебе уже хочется, чтобы тебя не замечали, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.