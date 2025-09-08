Нападающий «Ак Барса» признался, что его отговаривали ехать в Россию

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал о поддержке родителей в его решении продолжить карьеру в России.

– Ваши родители не пытались вас отговаривать? Не говорили: «Брэндон, что ты делаешь? Останься с нами! Какая холодная Россия?»

– Знаете, Канада тоже не самая жаркая страна в мире, у нас тоже холодно. Думаю, что там, откуда я родом, гораздо холоднее, чем во многих местах в России, из тех, что я видел и где я был. Я не встретил чего-то очень необычного.

Мои родители всегда поддерживают мои решения, они только радуются развитию моей карьеры и понимают, что мне лучше знать, где играть в хоккей. Так что они воодушевлены новым этапом в моей жизни, хотят навестить меня в Казани. Мы даже обсуждали вариант отпуска в России, они хотели бы поездить по стране.

– Хорошо, возможно, тогда были друзья, которые вас отговаривали?

– Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на моё решение была примерно такая: «Это какое-то безумие – ехать туда сейчас». Но после того, как я поговорил с ними и объяснил, почему я еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь и у них не возникло никаких проблем, и эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.