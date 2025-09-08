Ротенберг рассказал о своей первой установке в СКА и о победе над «Авангардом»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» вспомнил, как давал первую установку игрокам в петербургском клубе.

В июне Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. «Динамо» в начале июля объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров «бело‑голубых». Он занимается в клубе развитием детско‑юношеского и молодежного хоккея. Канадский специалист Боб Хартли тренировал омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. 5 июля он занял пост главного тренера ярославского «Локомотива».

— Мы всегда готовы выдерживать конкуренцию с любым иностранцем. Помню такой момент в 2022 году, когда мне надо было провести установку на матч — это была моя первая установка на игру, еще до назначения главным тренером (ранее Ротенберг был назначен вице‑президентом СКА. — Прим. «Матч ТВ»). Это был как раз матч против «Авангарда» в Балашихе. Тогда омским клубом руководил как раз Боб Хартли. Я сделал установку — и мы выиграли тот матч. Мы с Бобом этот момент потом тоже обсуждали. Мы ведь много раз играли друг против друга. Поэтому надо выигрывать конкуренцию у любого, даже топового иностранца. При этом нужно развивать российских тренеров. Я готов этим заниматься, делаю много в этом направлении, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

