Нападающий «Трактора» не сыграет против «Нефтехимика» и СКА

Дисциплинарный комитет КХЛ оставил в силе решение о дисквалификации нападающего челябинского «Трактора» Джошуа Ливо за неявку на церемонию закрытия сезона‑2024/25, сообщается на сайте лиги.

На прошлой неделе КХЛ отстранила Ливо на два матча регулярного чемпионата за неявку на церемонию закрытия прошлого сезона. Канадский хоккеист подал апелляцию, однако в понедельник комитет оставил первоначальное решение в силе.

Таким образом, лучшим снайпер, бомбардир и самый ценный игрок «регулярки» сезона‑2024/25 пропустит матчи против нижнекамского «Нефтехимика» (9 сентября, в гостях) и петербургского СКА (11 сентября, в гостях).

