Агент нападающего «Трактора» высказался об отстранении игрока

Агент Ливо об отстранении игрока: «Поверьте, была веская причина не приезжать на церемонию КХЛ. Он уважает лигу и благодарен, что его признали MVP»

Агент Джоша Ливо прокомментировал дисквалификацию игрока на 2 матча.

КХЛ отстранила нападающего «Трактора» на два матча за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25.

«Поверьте, у Джоша была веская причина не приезжать в мае на церемонию КХЛ. При этом он уважает лигу и благодарен за то, что его признали MVP – это большая честь. Ливо хотел бы избежать дальнейших комментариев на эту тему. Вокруг него сейчас много шумихи, а он просто хочет играть в хоккей», – сказал агент игрока Иван Ботев.
