«Сочи» забрал вратаря из списка отказов «Трактора»

«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
«Сочи» забрал Алексея Щетилина с драфта отказов «Трактора».
24-летний голкипер подписал с новым клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.
«В прошлом сезоне вратарь провел за «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ (92,0% ОБ) и 5 игр в плей-офф (94,4% ОБ). Всего в Olimpbet ВХЛ Щетилин сыграл 109 матчей (помимо «Челмета», голкипер играл за тюменский «Рубин», с которым стал чемпионом ВХЛ), отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ вратарь пока не выступал. Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Вингер «Зенита» Энрике о России: «Нам, бразильцам, нелегко на холоде. На других стадионах бывает минус 5-10 градусов, это кошмар»
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Вингер «Зенита» Энрике о России: «Нам, бразильцам, нелегко на холоде. На других стадионах бывает минус 5-10 градусов, это кошмар»
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт