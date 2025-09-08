Хоккеист «Авангарда» рассказал о неудавшемся отдыхе на Кубе

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в интервью «Матч ТВ» заявил, что получил пищевое отравление во время отпуска на Кубе.

Первый номер драфта НХЛ 2012 года Якупов в феврале подписал контракт с омским клубом на два года. Ранее хоккеист играл за «Авангард» в 2020–2023 годах, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.

— Вы же пропагандируете в КХЛ образ мексиканца. Почему не летите на курорты Мексики?

— Это исключено — очень долгие перелеты. После сезона я не хочу лететь так долго.

— Но вот на Кубе вы побывали.

— Да, сделал исключение. И жутко там траванулся. В этом году я в Турцию съездил только на два дня — и понял: уже не мое. Я о пляжном отдыхе. Другое дело — помотаться в Стамбуле. А лежать кабачком в шезлонге — нет. Психанул, взял билет и улетел. Понял, что не могу свое время на пляже прожигать. И поехать в Европу было нельзя — не успел сделать шенгенскую визу. Были там свои обстоятельства после сезона. Я не мог отдать паспорт в визовый центр, а второго не было. Ну и полетел на Кубу.

— Хорошо на пляжах Варадеро.

— Я просто не попал в местный колорит. Вокруг были только солнце и вода. А остальное всё — мимо, мимо, мимо… Жил в отеле с муравьями. Питание плохое. Питьевая вода просто отвратительная. Но это хороший опыт. Я понял, что ехать туда не стоит.

— Мексика вас ждет.

— Это потом. Я хочу в Европу — там футбол, красивые места, где можно погулять. Транзитом можно и на пляжи заглянуть, поплавать там. Но что об этом сейчас мечтать? Я туда только летом 2026 года поеду. А сейчас все мысли — о хорошем сезоне с «Авангардом», — сказал Якупов «Матч ТВ».

