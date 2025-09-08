«Лада» обыграла «Автомобилист»

Тольяттинская «Лада» на своем льду одержала победу над «Автомобилистом» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин. У гостей отличились Брукс Мэйсек, оформивший дубль, и Ярослав Бусыгин.

Для обеих команд встреча была дебютной в новом сезоне.

12 сентября «Лада» на выезде сыграет против «Торпедо», «Автомобилист» 10 сентября в Казани встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Голы: Чивилев, 8:52. Кугрышев, 35:09. Дяденькин, 41:25. Сёмин, 44:14. — Мэйсек, 9:24, 57:39. Бусыгин, 14:44.