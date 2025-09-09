Нападающий СКА дисквалифицирован на один матч

Нападающий СКА Джозеф Бландизи дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками «Торпедо» и показал неприличный жест в адрес скамейки хозяев. За свои действия Джозеф получил дисциплинарный штраф до конца матча.

