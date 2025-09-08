«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Шанхайских Драконов» в выездном матче КХЛ
«Адмирал» из Владивостока одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время в составе победителей голы забили Либор Шулак, Игорь Гераськин и Даниил Гутик. У хозяев отличились Ник Меркли, Макс Эллис и Райан Спунер. В серии буллитов победную шайбу забросил Гераськин.
В следующем матче «Адмирал» 10 сентября сыграет в гостях против московского ЦСКА, спустя два дня «Шанхайские Драконы» примут ярославский «Локомотив».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Шанхайские Драконы» (Шанхай) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Меркли, 28:40. Эллис, 46:10 (бол.). Спунер, 57:05. — Шулак, 7:09. Гераськин, 19:44 (мен.). Гутик, 51:13.
Победный буллит: Гераськин