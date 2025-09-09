Ларионов объяснил, почему не вышел на раскатку перед гостевой игрой с «Торпедо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на предматчевую раскатку перед игрой с «Торпедо» (2:3 ОТ) в Нижнем Новгороде.

© Чемпионат.com

— Вы не вышли на раскатку. Почему? Какая-то новая тенденция?

— Нет. Вы знаете, ещё раз начну с того, что для меня возвращение в Нижний — это не просто пустой звук, это эмоции, это часть работы. Я просто не хотел делать два путешествия на лавку во время разминки. Поэтому я решил прийти, когда будет темно, чтобы всё внимание было на команду, а не на меня. Поэтому я вышел перед гимном. Это был такой шаг, который я продумал, чтобы меньше меня коснулась та часть эмоциональной стороны, которая была у меня внутри, — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».